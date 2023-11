Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan, nu a recunoscut duminica, 29 octombrie, divergențele dintre SUA și Israel in legatura cu atacul militar din Fașia Gaza, dar a subliniat ca Washingtonul continua sa fie sincer cu aliatul sau din Orientul Mijlociu, relateaza…

- Printre miile de persoane decedate de la declanșarea razboiului dintre Israel și Hamas, 29 de jurnaliști și-au pierdut viața in decursul a 20 de zile. Cel puțin 29 de jurnaliști au murit de la declanșarea razboiului dintre Israel și Hamas pe 7 octombrie pana pe 27 octombrie, arata un raport publicat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut sambata Israelului „sa opreasca imediat aceasta nebunie” si sa puna capat „atacurilor” asupra Gazei, intr-un mesaj postat pe rețeaua X, transmite AFP. „Bombardamentele israeliene care s-au intensificat aseara asupra Gazei au vizat din nou femei, copii si…

- Armata israeliana anunța ca a ucis un lider Hamas și „zeci de teroriști” in timpul loviturilor aeriene din noaptea de sambata spre duminica, conform Mediafax.Armata israeliana susține ca l-a ucis pe șeful adjunct al forței de rachete Hamas, precum și „zeci de teroriști”. Atacurile de noapte au vizat…

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri, 13 octombrie, intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian , care citeaza Reuters . Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde „lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor”, a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse. „Misiunea noastra…