Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a anuntat ca principalul pasaj comercial catre Gaza va fi redeschis marti, iar zona unde palestinienilor le este permis pescuitul va fi extinsa din nou, in cazul in care se va mentine calmul pana atunci, informeaza duminica AFP si Reuters.



"Daca astazi si maine se mentine situatia care a prevalat ieri (sambata), vom autoriza marti reluarea activitatii normale la terminalul Kerem Shalom (...), dar cheie este sa se mentina calmul: zero baloane incendiare, zero confruntari in apropierea granitei, zero rachete si zero tiruri", a indicat…