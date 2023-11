Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mișcarea șiita libaneza Hezbollah continua sa efectueze atacuri asupra nordului Israelului, ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a avertizat sambata, 11 noiembrie, ca gruparea armata este "aproape de a face o greșeala grava" care se va incheia neașteptat: cu locuitorii din Beirut…

- Bilanțul actual, de 47 de morți, intr-un conflict atat de limitat, i-a șocat pe susținatorii gruparii, scrie Reuters, care noteaza ca televiziunea al-Manar a transmis zilnic funeralii ale luptatorilor cazuți, inmormantați cu onoruri militare, cu sicriele lor acoperite cu steagul galben și verde al gruparii.Zeci…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a anunțat sambata, 28 octombrie, ca Israelul a "trecut la o noua faza" in razboiul impotriva Hamas, dupa ce forțele sale terestre au patruns in Fașia Gaza și armata a bombardat obiective teroriste din enclava in cursul nopții, relateaza The Times of Israel…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a dezvaluit vineri ca actuala campanie militara din Gaza contra gruparii se va desfașura in trei faze principale, ultima fiind cea prin care Israelul renunța la orice responsabilitate pentru viața din Fașia palestiniana, transmit Reuters, Haaretz și The…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, le-a spus joi soldatilor din trupele de infanterie comasate la frontiera cu Fasia Gaza ca vor vedea in curand „din interior” aceasta enclava palestiniana, mesaj care sugereaza ca se apropie momentul in care armata israeliana va lansa ofensiva terestra asupra…

- Armata israeliana a ieșit public miercuri, 18 octombrie, cu noi declarații privind atacul cu racheta asupra spitalului Al Ahli Arab din orașul Gaza care a facut marți seara „sute de morți”. Prezentand imagini și o inrengistrare audio, armata a transmis ca a ajuns la concluzia ca gruparea Jihadul Islamic…

- Ministrul iranian de externe, Hossein Amirabdollahian, a discutat vineri despre razboiul Israelului impotriva Hamas cu seful puternicei grupari armate libaneze Hezbollah, sustinuta de Teheran, care a lansat propriile atacuri transfrontaliere impotriva Israelului, relateaza Reuters.Hossein Amirabdollahian,…

