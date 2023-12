Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si Hamas incep, vineri dimineata, un armistitiu de patru zile, iar militantii ar trebui sa elibereze, in cursul acestei zile, un prim grup de 13 ostatici, femei si copii israelieni, aceasta fiind prima pauza intr-un razboi care a devastat enclava asediata Gaza, scrie Reuters. Armistitiul trebuie…

- O angajata a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a fost ucisa, marți, impreuna cu copilul, soțul și frații ei, intr-un atac asupra Fașiei Gaza, a anunțat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza NBC News.

- Zeci de mii de palestinieni au fugit miercuri din nordul Fasiei Gaza, au anuntat Fortele de Aparare ale Israelului, in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat cu privire la "tendinte ingrijoratoare" in ceea ce priveste riscul de imbolnavire in teritoriu, dupa saptamani de atacuri…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Dintr-un moment in altul se așteapta ca armata israeliana sa intre in Fașia Gaza. Sunt mișcari masive de trupe la granița, iar riposta israelienilor va fi una sangeroasa, potrivit experților. Noaptea trecuta, Siria a lansat atacuri dure catre Israel. In replica, armata condusa de la Tel Aviv ar fi bombardat…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au afirmat sambata, 14 octombrie, ca gruparea militanta palestiniana Hamas ii impiedica pe civilii palestinieni sa se evacueze din partea de nord a Fașiei Gaza, scrie The Times of Israel.IDF i-au avertizat pe locuitorii din partea de nord a Fașiei Gaza sa paraseasca…

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona, care include orașul Gaza, in 24 de ore, o sarcina pe care ONU a declarat-o imposibila, ținand cont ca este vorba despre mai bine de un milion de persoane. In așteptarea ofensivei terestre israeliene, Hamas a cerut insa oamenilor…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…