Israelul lansează atacuri devastatoare în apropierea Damascului. Soldat sirian în stare critică Israelul a efectuat miercuri lovituri la periferia Damascului, ranind grav un soldat sirian, potrivit agentiei de stat Sana, scrie AFP, citat de Agerpres. "In jurul orelor 01.05 (marti, 22.05 GMT), inamicul israelian a efectuat o agresiune aeriana de pe Inaltimile Golan ocupate, vizand mai multe pozitii la sud-vest de Damasc", a indicat Sana, citand o sursa militara. CITESTE SI Parisul denunța raspandirea de articole false anti-Ucraina de catre Moscova, publicate in prestigioase ziare franceze 04:30 59 Revolta in sistemul medical: Medicii din Anglia declanșeaza o greva de trei zile pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Stiri pe aceeasi tema

