Israelul instituie doza booster la 3 luni Israelul reduce de la 5 luni la 3 luni termenul pentru doza booster și relaxeaza regulile de carantina pentru cei bolnavi, dar vaccinați. Conform directorului general din cadrul Ministerului Sanatatii, Nachman Ash, reducerea termenului la 3 luni pentru doza booster a aparut in contextul raspandirii variantei Omicron, foarte contagioasa, potrivit dpa. Ash a declarat ca administrarea mai devreme a rapelurilor ar oferi o protecție mai mare populației. Masura se aplica tuturor vaccinurilor administrate in Israel - Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca. Cu toate acestea, se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

