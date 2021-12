Israelul înăspreşte condiţiile pentru ţările interesate să cumpere tehnologiile sale cibernetice de spionaj Masura anuntata de Ministerul Apararii din Israel este cel mai recent pas de imbunatatire a supravegherii, ca urmare a ingrijorarii cu privire la posibilele abuzuri in strainatate ale unui instrument de hacking vandut de firme israeliene precum NSO Group. Un certificat actualizat care urmeaza sa fie semnat de tarile cumparatoare enumera in detaliu ceea ce se califica drept ”acte teroriste”, cum ar fi atacuri asupra oamenilor, instalatiilor publice, eturnari de aeronave, eliberarea de substante periculoase, precum si ”infractiuni grave”, cu referire la cele care justifica inchisoare de cel putin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul solicita incepand de luni tarilor care cumpara tehnologia sa informatica sa se angajeze sa o foloseasca doar pentru a lupta impotriva "terorismului si a infractionalitatii grave" dupa scandalul generat de programul sau de spionaj Pegasus, informeaza AFP preluat de agerpres. "Definitiile…

- Premierul Nicolae Ciuca are in vedere reintroducerea serviciul militar in termen, care nu va mai fi, insa, obligatoriu, ci se va realiza pe baza de voluntariat, iar soldatii vor fi retribuiti. Masura este prevazuta in noul program de guvernare care va fi votat joi. Ministerul Apararii vrea in acest…

- Premierul israelian Naftali Bennett a convenit cu presedintele francez Emmanuel Macron ca presupusa utilizare inadecvata a unui software spion dezvoltat o companie israeliana, inclusiv impotriva liderului francez, sa fie gestionata "discret", a declarat luni un oficial israelian, relateaza Reuters.…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 358 de milioane EUR (1,772 miliarde RON) pentru a sprijini intreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus și de masurile restrictive pe care guvernul roman a trebuit sa le puna in aplicare pentru a limita…

- Cancelaria de Stat a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de secretar general în șapte ministere. Fiecare candidat va trebuie sa prezinte un concept de dezvoltare instituționala. Vorba este de Ministerul Apararii; Ministerul Justiției; Ministerul Economiei; MAI; Ministerul Muncii…

- Premierul interimar Florin Citu a afirmat, joi, ca dinamica preturilor a depasit estimarile Bancii Nationale si ca s-ar impune discutarea situatiei: „Eu sper doar ca nu am ratat o masura in trecut si acum sa ne grabim sa reducem preturile prin masuri de politica monetara restrictiva”

- Masura a fost luata deoarece Spitalul Județean Suceava nu are condițiile și aparatura necesara pentru tratarea copiilor cu varste mai mici de 4 ani.Unul din bebeluși are doar 22 de zile și prezinta o forma severa de Covid. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Suceava, medicul Dan Teodorovici,…

- Israelul este țara cu rata cea mai mare de persoane vaccinate anti-Covid-19, dar care s-a confruntat cu un numar de infectari record. Cum cel de-al patrulea val este așteptat sa inceapa, iar in alte țari deja au crescut cazurile, statul israelian a luat o decizie. Populația este acum vaccinata și cu…