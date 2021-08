Stiri pe aceeasi tema

- In Israel au intrat din nou in vigoare, miercuri, restricții dure impotriva coronavirusului, dupa ce țara a inregistrat cel mai mare numar de imbolnaviri din luna ianuarie, in ciuda faptului ca este una dintre cele mai vaccinate țari din lume. Contagiozitatea variantei Delta, dominanta la nivel global,…

- De miercurea viitoare, toti adultii trebuie sa prezinte un certificat (”green pass”) care sa ateste ca au fost vaccinati, au trecut prin boala sau au fost testati negativ. In locurile in care este necesar certificatul verde, copiii de peste 3 ani trebuie sa aiba un test negativ la Covid.Este vizat,…

- Israelul urmeaza sa impuna noi restrictii sanitare in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, au anuntat autoritatile, relateaza AFP, potrivit news.ro. In urma unei cresteri a contaminarilor, in ultimele saptamani, din cauza variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2, Israelul a hotarat…

- Incepand cu 8 august, permisul sanitar va fi prelungit, iar purtarea unei maști va fi obligatorie in locurile in aer liber cu peste 100 de persoane. In ciuda vaccinarii intensive, Israel se confrunta cu o reapariție a cazurilor Covid-19. Și, ca in multe țari, creșterea contaminarii din ultimele saptamani…

- Israelul intenționeaza sa impuna noi restricții de sanatate pentru a combate Covid-19, din cauza creșterii contaminarilor, potrivit unei declarații a Biroului Primului Ministru, citeaza AFP.Conform acestui plan propus împreuna de premier cu ministrul Sanatații și ministrul Economiei, care…

- Peste 5 milioane din cei 9,3 milioane de israelieni (55% din populatie) au primit cele doua doze ale vaccinului Pfizer. Incepand cu 21 iunie, Israelul a inregistrat peste 100 de cazuri noi pe zi. Aproximativ jumatate din noile cazuri s-au inregistrat la copii si cealalta jumatate la adulti, dintre care…

- Locuitorii din Lisabona vor trebui sa respecte o serie de noi restrictii care vor intra in vigoare incepand de vineri in capitala Portugaliei din cauza unei recrudescente a pandemiei de COVID-19, pusa pe seama...

- Raspandirea cu viteza a așa-zisei variante Delta a coronavirusului, descoperita prima oara in India, ar putea incheia prematur planul de relaxare totala a restricțiilor anunțat anterior de guvernul de la Londra, conform Politico.