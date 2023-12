Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, in pofida apelurilor internationale la retinere pentru protejarea civililor si pe fondul unui "blocaj" privind reinnoirea armistitiului cu miscarea islamista palestiniana Hamas, scrie AFP, conform News.ro.In cursul noptii, armata israeliana a declarat…

- Un nou grup de ostatici inchisi in Fasia Gaza, 10 israelieni si doi straini, au fost pusi in libertate marti in schimbul eliberarii a 30 de palestinieni aflati in inchisori israeliene, dupa ce armistitiul dintre miscarea palestiniana Hamas si armata israeliana a fost prelungit pentru 48 de ore, noteaza…

- Armata israeliana a anuntat duminica faptul ca aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a predat 14 ostatici israelieni si trei straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), relateaza AFP, citat de observatornews.ro .

- Papa Francisc a salutat duminica, 26 noiembrie, armistitiul in derulare in luptele dintre Israel si Hamas, precum si eliberarea unor ostatici, cerand libertate pentru toti oamenii rapiți de catre militanții gruparii palestiniene si mai mult ajutor umanitar pentru Fașia Gaza, relateaza AFP, potrivit…

- Israelul a eliberat vineri 39 de palestinieni din inchisori israeliene, in cadrul acordului de armistitiu de patru zile incheiat cu Hamas, a anuntat emiratul Qatar. La schimb, 24 de ostatici – 13 israelieni, zece thailandezi si un filipinez – au fost predati Comitetului International al Crucii Rosii…

- Israelul va elibera astazi 39 de detinuti palestinieni, intre care 24 de femei si 15 adolescenti, in Cisiordania ocupata, in schimbul a 13 ostatici care urmeaza sa fie eliberati in Fasia Gaza de Hamas, a declarat un oficial palestinian. Detinutii, toti din Cisiordania ocupata sau din Ierusalim, vor…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni intensificarea atacurilor impotriva Hamas, promițand ca Israelul va duce "razboiul pana la capat". "Aceasta nu este nici o «operațiune», nici o «runda», ci un razboi pana la capat, le-a transmis acesta soldatilor israelieni. De asemenea, ministrul…

- Israelul si-a intensificat bombardamentele in Fasia Gaza si Cisiordania. Palestinienii acuza statul evreu de barbarie, in timp ce autoritatile israeliene precizeaza ca atacurile sunt indreptate impotriva celulelor teroriste controlate de Hamas si Jihadul Islamic.