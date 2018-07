Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat luni ca a activat sistemul de aparare aeriana "Prastia lui David" ca masura de precautie impotriva unor rachete trase in interiorul Siriei vecine, declansand sirenele in comunitatile din nordul Israelului, informeaza Reuters, conform agerpres. Rachetele au cazut…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe presedintele iranian Hassan Rohani ca va avea de suportat consecinte dezastruoase din cauza ca ameninta Statele Unite, relateaza The Associated Press, citeaza digi24.ro. Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, într-un…

- „Asistam la repetarea unui mod de operare, care a fost aplicat in 2015, cand a fost demis premierul Victor Ponta. Atunci Klaus Iohannis a cerut de 5 ori demisia premierului. Tot atunci a fost inițiat un demers pentru inceperea urmarii penale a premierului“, susțin liderii social democrați.…

- Statele Unite si-au mutat ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, luni, in cadrul unei ceremonii la care presedintele american, Donald Trump, nu a fost prezent. Fiica sa Ivanka si secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, au fost cei care au dezvelit sigla oficiala a noii ambasade…

- Statele Unite inaugureaza, luni, noul sediu al ambasadei din Israel, mutat din Tel Aviv in Ierusalim, in contextul protestelor extrem de violente soldate cu zeci de morti si sute de raniti."Este o zi mare pentru Israel", a transmis presedintele SUA, Donald Trump, prin Twitter. Liderul…

- Iata ca primul stat care si-a arboat steagul national in capitala Israelului este Guatemala. Ambasada va fi deschisa oficial pana la sfarsitul acestei luni, mai precis, la doua zile dupa ce SUA isi va muta ambasada din Tel Aviv.

- În una dintre cele mai sensibile teme de politica externa, recte mutarea capitalei Israelului de la Tel-Aviv la Ierusalim și implicit mutarea Ambasadei României, Klaus Iohannis demonstreaza ca principala atribuție a funcției de președinte e o palarie prea mare pentru el. Precum…

- Conducerea Camerei Deputaților a aprobat vizita lui Liviu Dragnea in Israel. Președintele Camerei Deputaților urmeaza sa plece miercuri seara in vizita oficiala, efectuata la invitația premierului Benjamin Netanyahu. Președintele PSD, Liviu Dragnea, se afla in perioada 25-26 aprilie intr-o vizita in…