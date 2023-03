Stiri pe aceeasi tema

- Elbit Systems a primit un nou contract, de 120 de milioane de dolari, pentru furnizarea de turele, statii de lupta si sisteme de mortiere pentru Fortele Armate Romane, conform unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. "Elbit Systems Ltd a anuntat astazi ca filialei sale din Romania, Elmet…

- Premierul Viktor Orban și omologii sai din alte țari au cerut UE finanțarea amplasarii de garduri la granițe pentru impiedicarea refugiaților și migranților. Cererea vine inainte de summitul celor 27 de lideri ai statelor UE care are loc joi și vineri, saptamana aceasta, precizeaza Reuters și Agerpres…

- Datoria guvernamentala in zona euro s-a situat la 93% din PIB, la finalul trimestrului trei din 2022, in scadere fata de 94,2% din PIB la finalul trimestrului anterior, in timp ce in Uniunea Europeana datoria s-a diminuat de la 86,4% din PIB la 85,1% din PIB, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Pentru prima oara in istoria sa, echipa de fotbal Real Madrid nu a avut nici un jucator spaniol in unsprezecele de start la partida disputata sambata in deplasare in fața Villarreal, in etapa a 16-a din campionat, informeaza News.ro.Unsprezecele de start prezentat de antrenorul Carlo Ancelotti in meciul…

- Aceleași surse citate de Realitatea Plus au indicat faptul ca alerta s-a dovedit a fi falsa pentru ca in plic se afla o substanța inofensiva, cel mai probabil zahar combinat cu bicarbonat de sodiu.Poliția franceza a descins la sediul ambasadei Romaniei, a blocat activitatea și a oferit personalului…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, a declarat ca ambasada sa din Grecia a primit un "pachet insangerat" anonim. Poliția greaca a deschis o ancheta dupa ce pachetul a ajuns la ambasada ucraineana din Atena, a precizat Nikolenko intr-o declarație publica postata…

- Ziua de luni aduce doua meciuri tari in optimile CM 2022. De la ora 17:00, Japonia intalnește Croația, iar de la ora 21:00 Brazilia infrunta Coreea de Sud. Meciurile vor fi transmise in format LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.