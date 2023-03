Stiri pe aceeasi tema

- Elbit Systems Ltd. a caștigat patru contracte pentru a furniza Ministerului Apararii Naționale din Romania modernizari de aeronave, precum și suite de razboi electronic, sisteme electro-optice cu infraroșu (EOIR) și sisteme Brightnite™ pentru elicopterele IAR 330.Pentru unul dintre contracte, compania…

- Un constructor din Turcia, care a lucrat si la metroul din Dubai, asociat cu doua companii autohtone, a castigat licitatia pentru proiectarea si executia Magistralei de Metrou din Cluj Napoca - cel mai mare contract pentru infrastructura de transport din Romania, potrivit RRA .Constructorul a calculat…

- Contractul are o valoare de 107.152.87 lei Potrivit www.confidas.ro, in ultimul an fiscal, cifra de afaceri a fost de 523.856 lei in anul 2021, cu un profit de 168.093 lei la un numar 4 angajati Comparativ cu anul anterior, compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 739.58 Compania apartine…

- Contractul are o valoare de 456.902.53 lei Compania Iridex Group Salubrizare SRL a incheiat 342 de contracte de achizitii publice, in valoare totala de 198.077.327,53 de lei, potrivit www.confidas.ro In 2021, compania a avut peste 1.100 de angajati, profit de 9.512.528 lei si o cifra de afaceri de 100.059.352…

- Potrivit www.confidas.ro, asociat unic si administrator este George Emilian Zabava, nascut in 1987 In anul fiscal 2021, firma a avut 10 salariati, o cifra de afaceri de 4.051.746 lei, profitul fiind de 2.303.772 lei si datorii de 1.370.561 lei Compania a incheiat 466 contracte de achizitii publice in…

- Mega Image a obținut certificarea Top Employer 2023, acordata de Top Employers Institute, cel mai important jucator mondial din domeniul certificarilor pentru condiții excelente oferite angajaților. Compania a inregistrat cele mai bune performanțe la strategia de aliniere a obiectivelor de HR cu cele…

- Armata Romana a semnat acordul prin care cumpara drone Watchkeeper produse de o firma din Israel. Sunt drone de supraveghere și recunoaștere, folosite de armata britanica. In 5 ani, compania va livra cel mult 7 aparate care costa aproape doua miliarde de lei fara TVA. Sistemele se vor produce in Romania,…

- Compania de stat Romgaz și societatea Socar Trading, filiala companiei naționale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat in 16 decembrie 2022, primul contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania. Contractul individual permite livrari planificate de gaze naturale incepand…