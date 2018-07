Presedintele israelian Reuven Rivlin a denuntat marti, intr-o scrisoare deschisa, un proiect de lege aflat in parlament si sustinut de guvern, dar pe care seful statului il considera discriminator pentru ca ar permite ca unele localitati sa fie rezervate evreilor, transmite AFP. Interventiile presedintelui israelian, care are un rol mai ales protocolar, sunt foarte rare in dezbaterea politica, de aceea declaratia sa a tinut prima pagina in presa. Proiectul de lege, adoptat in mai in prima lectura, defineste Israelul drept 'caminul national al poporului evreu'. Unul din articole, care trebuie…