Israel: Premierul Bennett în autoizolare după ce fiica sa a fost testată pozitiv Premierul israelian Naftali Bennett a intrat in carantina duminica, in asteptarea rezultatului la testul PCR de COVID-19, dupa ce fiica sa in varsta de 14 ani a fost testata pozitiv la noul coronavirus, a anuntat biroul prim-ministrului israelian, transmite Reuters. Dupa ce a aflat de rezultatul testului fiicei sale, Bennett a plecat de la reuniunea saptamanala de cabinet si s-a dus acasa. Contaminarea fiicei lui Bennett – care a fost vaccinata impotriva COVID-19, a precizat biroul premierului – vine pe fondul unei raspandiri cu repeziciune a infectiilor cu coronavirus in Israel, cauzata de deosebit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

