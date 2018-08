Israel: Premierul Benjamin Netanyahu audiat de poliţie într-un dosar de corupţie Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost, din nou, audiat vineri la Ierusalim de catre politie intr-una din anchetele ce il vizeaza pentru presupusa coruptie, dosare care ii ameninta guvernarea, potrivit media israeliene citate de AFP. Anchetatorii au sosit dimineata la resedinta premierului pentru a-l interoga in afacerea Bezeq cu privire la legaturile sale cu Shaul Elovitch, om de afaceri care controleaza principalul grup de telecomunicatii israelian, conform media israeliene. Politia si serviciile premierului nu confirma niciodata aceste audieri, atat timp cat acestea sunt in curs de desfasurare.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ o luna, barbatul in varsta de 37 de ani l-a vazut pe polițistul care il amendase in trecut și l-ar fi amenințat ca il omoara. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal pentru ultraj. In ultimele zile barbatul a sunat in repetate randuri la Secția 2, intreband cand…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a unui agent de politie pentru luare de mita, cinci infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, precum si pentru fals intelectual si uz de fals. Anchetatorii au stabilit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, investigat in trei cazuri de coruptie, a fost audiat din nou de politie, marti, cu privire la afacerile sale cu cea mai mare companie de telecomunicatii din Israel, scrie Reuters. Este pentru a treia oara cand premierul este chestionat in acest dosar.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care face obiectul a trei anchete de coruptie, a fost interogat din nou marti de politie intr-un caz in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din Israel, a anuntat postul de radio militar citat de Reuters. Netanyahu este banuit ca a acordat…

- Doi barbati din comuna Mera au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor de impiedicarea sau ingreunarea circulatiei de drumurile publice, respective marturie muncinoasa. Conform rechizitoriului, barbatul trimis in judecata pentru prima infractiune are 59 de ani. Anchetatorii au stabilit…

- Politia israeliana l-a interogat marti pe premierul Benjamin Netanyahu pentru presupusele sale legaturi cu Bezeq, cel mai important grup israelian de telecomunicatii, într-una din cele trei anchete de coruptie care apasa asupra viitorului politic al sefului guvernului,

- Politia israeliana l-a interogat marti pe premierul Benjamin Netanyahu pentru presupusele sale legaturi cu Bezeq, cel mai important grup israelian de telecomunicatii, intr-una din cele trei anchete de coruptie...

- La Curtea Suprema se judeca luni ultimul termen in unul dintre dosarele fostului deputat Sebastian Ghita in care este judecat pentru dare de mita si spalare de bani alaturi de fosti sefi din Politia si Parchetul din Prahova.