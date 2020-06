Stiri pe aceeasi tema

- Rivalitatea intre Israel si Iran se intensifica pe terenul razboiului cibernetic in urma unui razboi al declaratiilor intre premierul israelian Benjamin Netanyahu si liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, piratarea unor site-uri israeliene si acuzatii cu privire la atacuri informatice…

- Avocatul lui Tom Hagen neaga orice infractiune comisa de clientul sau, recunoscut drept unul dintre mogulii energiei din Norvegia, sustinand ca acesta are un cazier fara pata, necomitand pana acum nicio infractiune. Citeste si Povestea fostului milionar care se afla in izolare de peste 20…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica increderea ca Washingtonul va permite anexarea unor parti din Cisiordania ocupata, in termen de doua luni, relateaza Reuters.Citește și: Raed Arafat e ingrijorat dupa anunțul lui Klaus Iohannis: Unii au ințeles ca relaxarea a inceput…

- Foc 10 raporteaza ca ofițerii au raspuns unor apeluri care raportau un barbat cae urla in parcarea unui magazin Walmart, dar, atunci cand au sosit la fața locului, acesta a refuzat sa comunice cu ei, apoi a plecat in viteza, Mai multe patrule de masini din Departamentul pentru Siguranța Publica…

- In contextul situatiei actuale, oferirea unor mijloace alternative de petrecere a timpului liber este foarte importanta si de aceea BMB, din pretuire si respect pentru utilizatorii sai, pregateste noi surprize. Amenintarile si provocarile zilelor noastre ne conduc catre o comunicare intermediata de…

- TAROM a suspendat cursele aeriene catre și dinspre Israel, in perioada 12-31 martie, din cauza restricțiilor de intrare in tara impuse de autoritatile israeliene, se arata intr-un comunicat al companiei TAROM. Potrivit comunicatului TAROM, intrarea in Israel a pasagerilor care nu sunt cetațeni sau rezidenți…

- Un tribunal israelian a respins marti cererea de amanare a procesului pentru coruptie intentat premierului Benjamin Netanyahu, transmite AFP. Primul termen a ramas stabilit pe 17 martie, ziua cand presedintele Israelului trebuie sa desemneze un prim-ministru care sa formeze un nou guvern. …