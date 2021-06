Fortele aeriene israeliene au efectuat noi raiduri in noaptea de joi spre vineri impotriva unor tinte ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, potrivit informatiilor furnizata de armata si martori, transmite AFP.



Armata israeliana a informat ca avioanele sale de razboi au vizat pozitii ale Hamas in Fasia Gaza ca represalii la tirurile cu baloane incendiare de joi, iar jurnalistii AFP din teritoriul palestinian au raportat, de asemenea, explozii in timpul noptii.



Aceasta este a doua runda de raiduri israeliene in Fasia Gaza de la inceputul saptamanii si sfarsitul razboiului…