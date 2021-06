Stiri pe aceeasi tema

- Partidul arab Raam, condus de islamistul Mansour Abbas, a oficializat miercuri seara sprijinul pentru o coalitie anti-Benjamin Netanyahu, eliminand unul dintre ultimele obstacole in calea formarii unui guvern in Israel, relateaza AFP, preluata de Agerpres . Acest lucru inseamna un pas inainte pentru…

- Negocieri in vederea formarii unei coalitii a ”schimbarii” care sa-l inlocuiasca pe Benjamin Netanyahu - repartizarea ministerelor, impartirea posturilor-cheie si manvere de sabotare - se aflau marti in faza finala, inaintea expirarii termenului limita al formarii unui guvern, relateaza AFP.…

- Liderul partidului israelian de extrema-dreapta Yamina, Naftali Bennett, si-a anuntat, duminica, sustinerea in favoarea unui ''guvern al schimbarii'' in Israel pentru a-l inlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, o miscare ce ar putea insemna sfarsitul celui mai lung mandat de prim-ministru din istoria…

- Liderul partidului de extrema dreapta Yamina, Naftali Bennett, și-a exprimat duminica sprijinul crucial pentru o coaliție pentru a-l înlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, în ceea ce ar fi sfârșitul unei ere politice. Decizia lui Bennett i-ar permite șefului opoziției Yair Lapid…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…

- Primul martor în procesul în care premierul Israelului este judecat pentru mita, frauda și alte infracțiuni asociate corupției a fost un editor care a marturisit în fața instanței ca i s-a spus sa faca ”disparute” materialele negative despre Netanyahu. Ilan Yeshua,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații sai de dreapta nu au suficient sprijin pentru a forma urmatorul guvern, confirma rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare israeliene publicate joi seara și citate de AFP.Cu 99,5% din buletinele de vot numarate, Likudul (dreapta)…

- 'O racheta a fost lansata din Gaza spre teritoriul israelian'', a indicat armata intr-un mesaj adresat presei. Contactata de AFP, o purtatoare de cuvant a armatei a precizat ca proiectilul a cazut pe un teren viran, in sudul tarii.Cu putin inainte de acest tir, care nu a fost revendicat pentru moment,…