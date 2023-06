Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a oficiat la Vatican o slujba de rugaciune in memoria victimelor unui atac islamist ce a vizat o scoala din Uganda, informeaza Rador.Aproximativ 40 de persoane, majoritatea elevi, au fost injunghiati, impuscati si arsi de vii vineri noapte in orasul vestic Mpondwe. In rugaciunea saptamanala…

- Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, a avertizat ca Rusia s-ar putea confrunta cu o revolutie similara cu cea din 1917 si ar putea pierde razboiul din Ucraina daca elita tarii nu trateaza conflictul cu seriozitate, relateaza Reuters, conform AGERPRES. CITESTE SI Ce se intampla-n…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrusev, a sustinut ca norul radioactiv a aparut dupa distrugerea muniției cu uraniu saracit furnizata Kievului de catre Occident, informeaza TASS, potrivit Rador.Distrugerea muniției cu uraniu saracit furnizata de Occident Ucrainei…

- Secretarul Consiliului de Securitate și Aparare Naționala de la Kiev, Oleksi Danilov, a declarat ca diferite țari incearca sa "aseze" Ucraina la masa negocierilor cu Rusia. Oficialul a subliniat, insa, ca, daca statul ucrainean accepta un astfel de demers, negocierile trebuie sa aiba loc in condițiile…

- Grupul militar privat Wagner din Rusia a parut duminica sa renunțe la planurile de retragere din Bahmut, in estul Ucrainei, spunand ca Moscova le-a promis mai multe arme și sugerand ca ar putea continua asaltul asupra a ceea ce Rusia considera a fi un pas inainte spre alte orașe din regiunea Donbas,…

- Guvernul Ucrainei a aprobat scaderea varstei de recrutare de la 27 la 25 de ani, printr-un amendament la Legea serviciului militar. Ministerul Apararii, care a inițiat modificarea, spune ca este nevoie de o consolidare a capacitații de aparare in razboiul cu Rusia, informeaza Rador.Decizia are loc…

- Guvernul de la Bucuresti intentioneaza sa blocheze Austria la OSCE si Parteneriatul NATO pentru pace in cazul in care Viena nu renunta la veto-ul sau fata de aderarea Romaniei la spatiul Schengen, a notat pe 2 mai cotidianul austriac de orientare liberala Die Presse, preluat de Rador.Romania nu va mai…

- Casa Alba isi menține scepticismul cu privire la summitul din aceasta saptamana, dintre președinții Xi Jinping și Vladimir Putin, sugerand ca exista puține dovezi care sa indice ca discuțiile ar putea duce la evoluții pozitive pentru Ucraina, informeaza Rador.John Kirby, coordonatorul de comunicare…