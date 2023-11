Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin "12 pacienti si apropiati ai lor" au fost ucisi si s-au inregistrat "zeci de raniti" in urma unui bombardament israelian asupra spitalului indonezian, in nordul orasului Gaza, a anuntat luni Ashraf al-Qidreh, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii al Hamas, informeaza AFP.

- Cel putin 195 de palestinieni au fost ucisi in atacurile israeliene asupra taberei de refugiati de la Jabaliya, in Fasia Gaza, in ultimele doua zile. Anunțul a fost facut de biroul de presa al guvernului Hamas, informeaza Reuters, citat de presa romana .

- Un soldat israelian cu origini romanești și-a pierdut viața in conflictul militar din Israel. „Suntem profund intristați de pierderea unui dublu cetațean israelian-roman care servește in IDF”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas…

- Cel putin 500 de persoane au fost ucise in Israel in atacul surpriza major al gruparii militante palestiniene Hamas din Fasia Gaza, au declarat duminica surse medicale, iar alte 2.048 au fost ranite, conform Ministerului israelian al Sanatatii, informeaza DPA. Mai multi raniti sunt in stare critica,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atacul lansat de Hamas si a indemnat la "toate eforturile diplomatice pentru a evita o conflagratie mai ampla, a precizat purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, intr-o declarație oficiala data publicitații. "Secretarul general este profund…

- Un cutremur devastator, cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter, a afectat centrul Marocului, facand oamenii sa iasa in graba in strada. Aproape 300 de persoane au murit, potrivit Ministerului marocan de Interne. Epicentrul seismului, care s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, a fost la…

- In spitalele din Capitala sunt tratați 41 de raniți, toți cu arsuri pe corp in urma exploziilor de la stația GPL din Crevedia. Majoritatea sunt pompieri, jandarmi și polițiști. 12 dintre raniți au fost transferați la spitale din strainatate.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte trei ranite, marti, in urma unui bombardament al rusilor asupra regiunii Donetk din Ucraina, potrivit administratiei militare a regiunii, informeaza presa romana .