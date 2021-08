Autoritatile israeliene au aprobat miercuri 1.000 de locuinte pentru palestinieni in Cisiordania ocupata, ceea ce reprezinta o decizie neasteptata, transmite dpa.



Unitatile locative vor fi amplasate in cinci localitati din zona C, care este controlata exclusiv de Israel, a declarat miercuri un purtator de cuvant al ministerului israelian al apararii.



Potrivit organizatiei israeliene pentru drepturile omului Peace Now, precum si a Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), palestinienii primesc permise de locuit in zona C doar in cazuri absolut exceptionale.

