Stiri pe aceeasi tema

Partidul Likud (dreapta), condus de fostul premier Benjamin Netanyahu, s-a clasat pe primul loc in scrutinul parlamentar desfasurat in Israel, conform sondajelor efectuate la iesirea de urne, unele proiectii indicand ca blocul politic de dreapta ar putea obtine majoritate in Knesset.

Inter Milano a invins sambata, pe teren propriu, echipa Sampdoria Genoa, scor 3-0, intr-un meci al etapei a 12-a din Serie A, informeaza news.ro.

Liderul AUR George Simion a afirmat ca solutia la actuala criza a energiei o reprezinta reglementarea pietei de profil si cere Cabinetului Ciuca sa vina in Parlament cu un proiect de lege „serios" care sa vizeze acest lucru.

Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul a slujit de cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva la Biserica Sfanta Vineri din Capitala.

Cate Blanchett, protagonista lungmetrajului "Tar", a castigat sambata seara Coppa Volpi pentru cea mai buna actrita la cea de-a 79-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia, relateaza site-ul oficial al evenimentului.

Ilinca Dalina Amariei (20 ani) a obtinut, duminica, primul sau titlu ITF la simplu din cariera, dupa ce a invins-o pe elvetianca Alina Granwehr, cu 6-1, 6-2.

Partidul istoric la putere in Angola a castigat alegerile legislative, victorie in urma careia presedintele Joao Lourenco obtine un al doilea mandat, potrivit rezultatelor oficiale definitive anuntate luni, transmite AFP.

Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu a fost fost reales la conduceea Partidului Likud (dreapta), in urma unor alegeri primare, cu 81 de zile inainte de al cincilea rand de alegeri legislative in mai putin de trei ani, relateaza RFI, potrivit news.ro.