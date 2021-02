Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a atins o noua borna in campania de imunizare contra COVID-19 a populatiei, vaccinand marti cu o prima doza persoana cu numarul 4.000.000, a informat biroul premierului Benjamin Netanyahu, transmite dpa. Persoana respectiva s-a intalnit cu Netanyahu si cu ministrul sanatatii, Yuli Edelstein,…

- Peste 12 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in Marea Britanie, potrivit unor statistici guvernamentale date publicitatii duminica, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Autoritatile britanice intentioneaza sa administreze un vaccin anti-COVID-19 tuturor celor 15…

- Numarul celor care au primit și a doua doza se ridica la 9,500, iar toate reacțiile adverse raportate pana acum, aproape 1.000 la numar, au fost comune și minore. Autoritațile spun ca in acest moment solicitarile de programare sunt mai numeroase decat dozele de vaccin disponibile. Intre timp, sistemul…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind campania de vaccinare impotriva coronavirusului anunța ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 29.769 de doze de vaccin, la un numar de 29.769 persoane din care: – 12.917 persoane vaccinate cu 1 doza; – 16.852 persoane vaccinate cu 2 doze.…

- In Israel, numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 a depasit 3 milioane, a comunicat duminica Ministerul Sanatatii, transmite Xinhua. Aceasta inseamna ca, de la debutul campaniei pe 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia de circa 9,3 milioane de locuitori, scrie…

- Doua milioane de persoane vor primi doua doze din vaccinul impotriva coronavirusului pana la sfarsitul lunii ianuarie in Israel, au afirmat duminica autoritatile din aceasta tara, unde este in vigoare un alt treilea lockdown, potrivit AFP, informeaza AGERPRES. Citește și: BREAKING - Compania…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca, din 4 ianuarie, va incepe activitatea de vaccinare in 90% dintre cele 370 de centre de vaccinare din Romana si ar trebui sa se ajunga la 20.000 de persoane vaccinate pe zi. Citește și: Ambasada Suediei, cea mai frumoasa…

- Germania iși propune ca primele persoane vulnerabile sa fie vaccinate impotriva coronavirusului in ianuarie, a declarat marți ministrul Sanatații, anunța MEDIAFAX. „Am spus mereu ca lunile reci de iarna, in care petrecem mai mult timp in interior, vor fi partea cea mai grea. Acest lucru se…