Stiri pe aceeasi tema

- Ispita Maria a fost mușcata de o maimuța și a fost nevoita sa mearga la spital pentru a afla ce trebuie sa faca in aceasta situație. Cat de tare s-au apropiat Cerasela și ispita Daniel. ,

- Suspansul si emotiile ating cote tot mai inalte pe Insula Iubirii, in cel mai noi episod al reality show-ului, difuzat in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1, in vreme ce surprizele si provocarile de tot felul cresc dramatic adrenalina participantilor la cel mai dur test la fidelitatii.

- Alice Cavaleru a ajuns la spital! Cu ce probleme se confrunta soția lui Vladimir Draghia, dar și cum și-a motivat absența din mediul online. Ce mesaj a postat șatena, dar și cum se simte in aceste momente, dupa ce a fost nevoita sa ajunga pe mainile medicilor.

- Andreea Balan a trecut prin momente grele și a ajuns de urgența la spital, plina de sange. Jurata de la Te cunosc de Undeva a avut nevoie de ingrijiri medicale din partea medicilor, dupa ce a cazut cu fața de bordura. Iata cum s-a intamplat incidentul!

- Gabriela Cristea a trecut prin momente dificile in ziua de Paște. Prezentatorea TV a povestit la Mireasa - Capriciile Iubirii de ce a ajuns la spital cu fiica sa cea mica, chiar in zi de sarbatoare.

- Momente grele pentru Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda. Cei doi au fost nevoiți sa mearga de urgența la spital, chiar de Paște. Prezentatoarea TV a marturisit in cadrul emisiunii pe care o prezinta Mireasa-Capriciile iubirii ca fost nevoita sa mearga cu fetița ei Iris la spital din cauza problemelor…

- Anca Pandrea, fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie, nu prea a avut zile liniștite in acest inceput de an. Problemele sale de sanatate nu i-au dat pace, și nu odata a ajuns de urgența pe mana medicilor. Se pare ca a ajuns din nou la spital, zilele acestea, medicii punand un diagnostic…