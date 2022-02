ISJ Dolj: Posturile didactice nu se vor „sparge” pentru completări de normă Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a publicat prima lista cu posturile vacante si rezervate din Craiova si judet. Apar peste 1500 de norme si fractiuni de norme care trebuie ocupate pentru anul scolar urmator. Aceasta lista va fi pusa mai intai la dispozitia cadrelor didactice care au nevoie de completari de norma sau care sunt restructurate. Inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane, Alexandrina Nastase, a subliniat ca pentru completare de norma nu se vor sparge posturile de 18 ore. De asemenea, in sedintele de repartizare publica, profesorii care sunt angajati pe viabilitatea postului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creștere continua a numarului de cazuri de COVID-19. In Dolj, peste 1.000 de elevi și preșcolari au fost confirmați cu COVID -19, la care se adauga alte peste 250 cazuri in randul personalului angajat. Și numarul claselor care invața online aproape ca s-a triplat in ultima saptamana. Deocamdata, nici…

- Inspectoratul Școlar Județean Dolj a publicat lista cadrelor didactice care indeplinesc varsta de pensionare de 65 de ani și care au preferat sa ramana la catedra. Fața de anul trecut a crescut numarul solicitarilor. Au primit acord insa toate cadrele didactice care au depus cerere. Datele arata ca,…

- Flavius Stoican merge pe aceeași linie a optimismului, de a fi alaturi de jucatori, cu toate ca realitatea este hada dupa 0-3 (0-9 la general) cu FCSB. Antrenorul lui Dinamo a avut inca un mesaj-ordin pentru elevii sai. Dinamo nu reușește sa stranga puncte, este la pamant. Și la 10 puncte distanța de…

- Miercuri, 19 ianuarie, incep inscrierile pentru noul concurs de directori in școli, pentru posturile ramase vacante The post Miercuri, 19 ianuarie, incep inscrierile pentru noul concurs de directori in școli, pentru posturile ramase vacante first appeared on Partener TV .

- CS Minaur Baia Mare debuteaza in forța in noul an, primul meci oficial din acest an fiind programat pentru data de 5 ianuarie. Cu incepere de la ora 18.00, CS Minaur va juca impotriva celor de la SCM Ramnicu Valcea, joc din cadrul etapei cu numarul 10 al Ligii Florilor MOL. Fetele noastre se vor vedea…

- In Dolj, 20 de unitați de invațamant au programe de tip ”A doua șansa” prin care vor asigura formarea profesionala a adulților care au parasit timpuriu școala. Inspectorul școlar general, Daniel Ion, a precizat ca aceste programe sunt cu finanțare europeana și ca elevii vor beneficia nu numai de șansa…

- Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Dolj s-a intrunit, ieri dupa-amiaza, pentru a face numirile de directori pe cele 58 de functii ramase libere, in urma concursului. Dintre acestea, 16 functii de director si director adjunct sunt la scoli si gradinite din Craiova. Numirile…