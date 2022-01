Ministerul Educatiei a modificat metodologia pentru desfasurarea concursului in vederea ocuparii functiilor de director care au ramas vacante dupa concursul de anul trecut. Una dintre modificari prevede ca de aceasta data candidatii vor putea opta pentru maximum trei functii vacante. In sesiunea anterioara in Dolj au fost candidati care au optat si pentru cate 30 de functii. De asemenea, in cazul in care scolile sau autoritatile locale nu vor desemna un reprezentant pentru proba de interviu membru al comisiei devine un director care are incheiat contract de management in urma concursului sau un…