Stiri pe aceeasi tema

- ISJ Arges a decis inlocuirea din functie a 39 dintre directorii si directorii adjuncti de școli din județ. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Arges a decis inlocuirea din functie a 39 dintre directorii si directorii adjuncti de unitati de invatamant, ale caror contracte de management au expirat la…

- Așteptarile PNL Argeș de la alegerile locale și parlamentare de anul trecut, dupa ce la europarlamentarele din 2019 se obținusera scoruri bune, erau mari. Doar ca s-au dovedit a fi nerealiste, PSD caștigand en-fanfare ambele scrutine. Mai rau decat atat, rezultatele PNL Argeș au fost slabe, organizația…

- Directorii unitaților de invațamant din Lugoj, carora le expira mandatul in 9 ianuarie, nu vor fi schimbați din funcție. Claudiu Buciu, primarul liberal al Lugojului, a anunțat ca a decis sa nu numeasca alți directori și sa-i pastreze in funcții pe actualii conducatori ai instituțiilor de…

- Primarul Cristian Gentea nu a ratat azi ocazia, in cadrul unei conferințe de presa, sa iși exprime nemulțumirile pe care le are privind activitatea instituției pe care o conduce. Un semnal a fost transmis, de exemplu, directorilor de servicii subordonate Primariei sau Consiliului Local: „Avem directori…

- CJSU a aprobat trei centre de vaccinare impotriva COVID-19 in Pitești! Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat centrele de vaccinare pentru campania de imunizare a populației din județul Argeș impotriva COVID-19, prin Hotararea nr. 62/0912.2020, in Pitești acestea fiind in numar de trei,…

- Presedintele CJ Arges, Ion Minzina a votat la ora 7:00, acesta fiind insotit de vicepreședintele CJ Arges, Adrian Bughiu. Dupa exercitarea dreptului de vot, Minzina a facut o scurta declaratie. ”Am votat pentru o schimbare totala, am votat cu gandul ca de maine intram intr-o etapa de reconstrucția”,…

- Renault introduce pentru prima data in gama Clio un motor E-TECH Hybrid 140 CP care asigura eficiența maxima și o reacție dinamica de neegalat • Sistemul E-TECH Hybrid beneficiaza de experiența electrica a marcii și este inspirat din tehnologia utilizata in Formula 1 • Noul model vine in 4 versiuni…

- Conform datelor emise recent de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), in luna, septembrie 2020, au fost produse in Romania un numar de 57.846 autoturisme, o crestere de +55.7% fata de perioada similara din 2019 respectiv 37.153 unitati. Dintre acestea 36.416 unitati au fost…