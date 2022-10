Stiri pe aceeasi tema

- Olaf Scholz se afla in centrul unor critici, inclusiv in cadrul coalitiei sale de guvernamant, din cauza unui proiect privind vanzarea unei parti a portului Hamburg grupului chinez Cosco, in urma unor dezvaluiri ale posturilor NDR si WDR cu privire la faptul ca fostul primar al

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- Angela Merkel nu mai apare aproape de loc in public. Cei 16 ani de domnie ai ei par sa se fi incheiat de o eternitate. Si asta mai ales din cauza lucrurilor pe care nu le-a facut. Fostul cancelar a participat saptamana trecuta la doua evenimente publice: la Fundatia Helmut Kohl l-a intalnit pe noul…

- Germania va livra 'foarte curand' vehicule blindate Kievului, dar in acest stadiu nu si tancurile de lupta cerute de Ucraina, a anuntat joi ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmite AFP. 'Este incurajator sa vedem succesele pe care Ucraina le-a reusit in ultimele zile, mai ales datorita armelor…

- Razboi in Ucraina, ziua 194. Cancelarul german Olaf Scholz i-a promis premierului ucrainean Denis Smigal, cu care s-a intalnit duminica la Berlin, ca Germania ''nu va ceda in sprijinul ei fata de Ucraina'' pe plan militar, politic, financiar si umanitar.

- Circa 2.000 de ruși din Germania au participat duminica la un mars, la Koln, cerand liderilor de la Berlin sa inceteze sa mai sprijine Ucraina si sa renunte la sanctiunile impuse Rusiei. Totul s-a intamplat in condițiile in care cancelarul Olaf Scholz il primea, la Berlin, pe premierul ucrainean Denis…

- Aflata in plin razboi, Ucraina a anunțat, sambata, ca intentioneaza sa sprijine Germania in incercarea de a pune capat dependentei sale de importurile de energie din Rusia prin furnizarea de resurse din propriul surplus de electricitate celei mai mari economii din Europa, informeaza DPA, citata de Agerpres.„In…

- Finlanda s-a pronuntat luni pentru interzicerea intrarii turistilor rusi in Uniunea Europeana, in cadrul unei reuniuni a premierilor tarilor nordice cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza DPA. ''Nu cetatenii rusi au inceput razboiul, dar in acelasi timp trebuie sa fim constienti de faptul ca ei…