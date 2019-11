Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu a declarat joi ca pana si o depreciere de 2 bani „la propriu si la figurat“ este trecuta la capitolul „recorduri“ si „apocalipsa“, insa guvernatorul Bancii Nationale a recunoscut ca o crestere a cursului face mai dificila finantarea deficitului bugetar,

- Abordarea Guvernului este una corecta, pentru ca in primul rand trebuie sa vedem care este situatia clara a bugetului, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta anuala a Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "Eu cred, o spun de la inceput,…

- Piata de spatii industriale din Romania ar putea simti efecte semnificative in urma unui Brexit dur, considera specialistii unei companii de consultanta imobiliara, informeaza Agerpres.Citește și: Mugur Isarescu: 'Orice comportament al bancherilor este un abuz, de putere de pozitie, de monopol,…

- Conflicul dintre debitori si creditori a fost cultivat din motive interne si externe, iar din aceasta cauza in Romania s-a pornit mai tarziu o institutie de solutionare alternativa a litigiilor, a afirmat, marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta anuala a Centrului…

- Trebuie facute eforturi pentru a nu exista discrepante in ciclul economic si ciclul politic, in conditiile in care Romania a facut progrese economice majore in ultimii 20 de ani, a afirmat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, care a avertizat ca a avut loc o explozie…

- Cand economia crestea singura, am mai stimulat-o suplimentar sa ajungem la 7%, dar cu 4-5% era suficient, iar cand economia merge in jos, sa te apuci sa faci corectii e treaba grea, a atentionat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Un fost oficial BNR anunta apocalipsa preturilor in Romania. Adrian Vasilescu, cel care l-a consiliat ani de zile pe Mugur Isarescu, avertizeaza ca urmeaza un val de scumpiri care vor da peste cap economiile...