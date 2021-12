Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, in jurul orei 04.00, jandarmii care asigura paza interioara a Palatului Parlamentului au sesizat Secția 17 Poliție cu privire la faptul ca au depistat, in interior, un cetațean aflat in stare de ebrietate.Din primele verificari s-a stabilit ca acesta ar fi patruns in curte prin escaladarea…

- Un incident grav a avut loc azi-noapte la Palatul Parlamentului, unde un barbat din Irlanda a intrat in perimetrul cladirii, dupa care a spart un geam și a patruns inauntru. A fost prin imediat de jandarmii care asigura paza și a fost ulterior predat Secției 17 de Poliție. Conform datelor Poliției Capitale,…

- Palatul Parlamentului a fost spart duminica noaptea de un barbat care consumase alcool, transmite Poliția Capitalei intr-un comunicat de presa. Barbatul a spart un geam și a patruns in interiorul cladirii, dupa care a fost prins de angajații SPP. „In dimineața de 27.12.2021, in jurul orei 04.00, jandarmii…

- Ambasada SUA la Bucuresti a confirmat ca un autovehicul care ii apartine a fost avariat in timpul protestului care a avut loc marti la Palatul Parlamentului. Ministrul de Interne Lucian Bode a afirmat ca nicio masina apartinand corpului diplomatic nu a fost vandalizata, scrie News.ro . Ambasada SUA…

- Un minor a fost retinut de politistii din Capitala fiind suspectat ca a incendiat mai multe autoturisme, pe doua strazi din Bucuresti. In total, sapte masini au fost afectate de foc. "In data de 1 decembrie, in jurul orei 8.40, prin apel 112, a fost sesizat un incendiu ce se manifesta la un autoturism,…

- O femeie in varsta de 57 de ani a intrat in stop cardio-respirator dupa o dezinsecția facuta intr-un bloc din Capitala. „La data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 10:00, Secția 12 Poliție a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca unei femei i s-a facut rau dupa ce a intrat intr-un bloc…

- A fost scandal intr-o intersectie din Sectorul 1 al Capitalei. Doua mașini au fost blocate in trafic de catre cinci barbați. Agresorii au distrus parbrizele mașinii și i-au batut pe șoferi. Aceștia au fost reținuți de poliție. Politia Capitalei a anuntat ca, vineri, politisti din cadrul Directiei Generale…

- Politistii din Bucuresti au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati ca un minor a cazut intr-o groapa sapata pentru a permite accesul la o conducta de apa calda. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. ”La data de 18 octombrie 2021, Directia Generala de Politie a Municipiului…