Irlanda 'împietrită' de moartea a 10 persoane în explozia unei benzinării Zece persoane, inclusiv doi adolescenți și o fata mai tanara, au fost ucise intr-o explozie la o benzinarie din comitatul irlandez Donegal, a anunțat sambata poliția, adaugand ca incidentul pare sa fie "un accident tragic", informeaza Reuters.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

