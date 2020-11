Stiri pe aceeasi tema

- Romania a remizat dramatic cu Irlanda de Nord, 1-1, in ultimul meci din Liga Națiunilor. „Tricolorii” profita de victoria Serbiei cu Rusia, 5-0, și au urcat in urna a 2-a pentru preliminariile CM 2022. La final, Cornel Dinu, fost selecționer, l-a criticat pe Mirel Radoi pentru modul in care a alcatuit…

- Romania pierde 2 puncte in Liga Națiunilor insa ajunge in grupa B dupa egalul de la Belfast cu Irlanda de Nord. Tricolorii acu fost conduși cu 1-0 insa au egalat prin Eric Bicfalvi. Romania se afla pe locul 21, iar acum ne mai rugam doar ca rușii sa obțina in Serbia un rezultat mai slab decat…

- La conferința dinaintea meciului cu Norvegia, Mirel Radoi (39 de ani) a vorbit despre convocare lui Dennis Man (22 de ani) la echipa de seniori și despre decizia de a il lasa pe Ianis Hagi (22 de ani) sa ajute „tineretul”. 15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala”…

- Eric Bicfalvi, mijlocașul echipei naționale și al rușilor de la FC Ural, a acordat un interviu pentru site-ul oficial al FRF, cu doua zile inaintea meciului cu Norvegia din Liga Națiunilor. Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala”…

- Mirel Radoi, selecționerul primei reprezentative, a susținut astazi o conferința de presa inainte de meciurile „tricolorilor” cu Belarus și Norvegia. Programul naționalei: 11 noiembrie: Romania – Belarus (amical) – 19:00, “Ilie Oana” Ploiești, Pro X15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor)…

- Golul a fost marcat de Gregoritsch, in minutul 42. Tot duminica, Romania a fost invinsa in deplasare de Norvegia, scor 4-0. Romania, care era lider dupa doua etape, a coborat pe locul trei in clasament, avand patru puncte. Pe primele doua pozitii se afla Austria si Norvegia, cu cate…

