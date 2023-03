Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda a invins-o fara emoții pe Anglia, scor 29-16, in ultima etapa din Turneul celor 6 națiuni, și a bifat un nou Grand Slam, un turneu perfect. Al 15-lea trofeu din istorie, al 5-lea in formatul cu 6 echipe. Irlandezii erau sub presiune, dupa ce Franța trecuse de Țara Galilor, scor 41-28, și urcase…

- Irlanda a invins sambata Anglia cu scorul de 29-16 (10-6), pe Aviva Stadium din Dublin, si a castigat editia 2023 a Turneului celor Sase Natiuni cu Mare Slem, dupa un meci in care irlandezul Johnny Sexton a devenit cel mai bun marcator din istoria competitiei, informeaza AFP, scrie Agerpres. Sursa foto:…

- Selectionata Tarii Galilor a invins cu scorul de 29-17 (22-3) nationala Italiei, intr-un meci din etapa a 4-a a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputat sambata pe Stadio Olimpico din Roma, in fata a 61.000 de spectatori, potrivit Agerpres.Aceasta victorie cu bonus ofensiv este prima obtinuta…

- Selectionata Angliei a invins cu scorul de 31-14 nationala Italiei, intr-un meci din cadrul Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputat duminica pe stadionul Twickenham din Londra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Selectionata Irlandei a invins cu scorul de 32-19 (22-16) nationala Frantei, detinatoarea trofeului, intr-un meci din etapa a doua a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputat sambata pe Aviva Stadium din Dublin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Meciul dintre nationalele Tarii Galilor si Irlandei, de la Cardiff, de pe 4 februarie, va deschide editia de anul viitor a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, cea mai puternica competitie a emisferei de nord, au anuntat organizatorii, potrivit Agerpres.Tot in prima etapa, pe 4-5 februarie, se vor…