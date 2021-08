Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Irineu Darau a declarat, sâmbata, la prezentarea candidaturii sale la presedintia USR PLUS ca termenul care descrie prezenta formatiunii la guvernare este acela de "balama", adaugând ca trebuie recuperat "proiectul din mâinile unor gasti acaparatoare conduse…

- Co-presedintele USR PLUS Dan Barna a transmis sambata, un mesaj, catre prieteni si oponenti, sa nu se joace cu formatiunea politica pe care o conduce deoarece membrii ei au aratat ca nu pot fi ignorati, evitati, oricat s-ar incercat acest lucru si ca nu pot fi dati deoparte. Dan Barna a afirmat ca…

- ​Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare pe secțiunile Caransebeș - Lugoj (lotul 1) și Lugoj - Timișoara Est (lotul 2), pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile…

- Deputatul Beniamin Todosiu și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al Filialei Alba a USR PLUS, alegerile urmand sa finalizeze astfel procesul de fuziune pe plan local dintre Uniunea Salvați Romania (USR) și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS). Benimin Todosiu, care este…

- Deputatul PSD Marius Budai a declarat marti ca in sedinta conducerii partidului se va decide daca va fi atacat la Curtea Constitutionala proiectul de lege prin care se amana majorarea alocatiilor pentru copii. "Abia de la 1 iulie 2022 isi propun marirea alocatiilor (cei din coalitia de…

- Avem acum, așadar, un razboi intern in PNL și unul in USR-Plus, iar in Guvern doar Dumnezeu mai știe cine cu cine este și cine impotriva cui se lupta pentru a supraviețui in jocurile pentru putere. N-au trecut prea multe zile de cand liderii coaliției de guvernare se laudau de dimineața pina seara cu…