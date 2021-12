Directorul Centrului de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti, doctorul Irinel Popescu, sustine ca dosarul in care este acuzat ca ar fi promis 100.000 de euro anchetatorilor reprezinta “o inscenare pusa la punct extrem de minutios de catre reprezentantii DNA”. Afirmatia doctorului vine in contextul in care, miercuri, Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca a dispus trimiterea in judecata a medicului Irinel Popescu intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita , dupa ce ar fi promis ca va oferi suma de 100.000 euro organelor de urmarire…