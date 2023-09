Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Turda se confrunta cu probleme de sanatate și este suspect de atac cerebral! Artistul s-a externat, la cerere, in urma cu cateva zile, din spital. Reporterii Spynews.ro au aflat cum se simte artistul, dar și cu ce alte probleme se confrunta.

- In timpul grevei profesorilor din primavara acestui an, un profesor din Braila a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și a paralizat. Accidentul s-a produs in stația de tramvai din apropierea școlii unde venise sa vada daca se reiau cursurile. ”Am suferit un accident vascular cerebral, in…

- Mitropolitul Longhin Jar (aparține de biserica ortodoxa acuzata ca e in colaborare cu Patriarhia Moscovei in ciuda declarațiilor publice) din Banceni, regiunea Herța (Ucraina), ar fi suferit un grav accident vascular cerebral.Potrivit Uniunii Jurnaliștilor Ortodocși din Ucraina, episcopul a fost…

- Momente dificile pentru Mihai Zmarandescu! Fiul lui Catalin Zmarandescu trece printr-o perioada complicata. Bunicul luptatorului MMA, cel de care el era extrem de atașat, a suferit un atac cerebral vascular.

- DE CE IAU OAMENII ZILNIC ASPIRINA Mulți oameni trecuți de prima tinerețe obișnuiesc sa ia o tableta de aspirina in fiecare zi pentru a preintampina un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Ceea ce este parțial adevarat, pentru ca numeroase studii din anii trecuți au demonstrat ca obiceiul…

- DE CE IAU OAMENII ZILNIC ASPIRINA Mulți oameni trecuți de prima tinerețe obișnuiesc sa ia o tableta de aspirina in fiecare zi pentru a preintampina un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Ceea ce este parțial adevarat, pentru ca numeroase studii din anii trecuți au demonstrat ca obiceiul…

- Eric de Oliveira a suferit vineri, 23 iunie, un accident vascular cerebral, in cantonamentul din Poiana Brașov, fiind transportat de urgența la spital, potrivit GSP.Conform informațiilor furnizate de iAMSport, Eric de Oliveira a fost internat vineri in spitalul din Brașov in jurul orei 09:50. Echipa…

- Eric, 37 de ani, membru in staff-ul Farului ca traducator, a suferit vineri un accident vascular cerebral, in cantonamentul din Poiana Brașov. Din ultimele informații, brazilianul se afla acum intr-o stare stabila. Eric era la Brașov cand a suferit un AVC, alaturi de campioana Romaniei, care se afla…