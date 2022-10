Irina Rimes te invită să fredonezi Necântatele la Halele Carol, Expirat Cea mai ușoara metoda de a te intoarce in timp este sa asculți muzica. Irina Rimes iși invita fanii la concertul Necantatele, o calatorie prin amintirile asupra carora piesele ei și-au pus amprenta, ce va avea loc in Expirat, Halele Carol, pe 5 octombrie, incepand cu ora 21:00. Din sertarul cu melodii care vor spune povești la nesfarșit, vei fredona iarași piese de la debutul artistei alaturi de Irina ca și cum ar fi pentru prima data cand le asculți. „Pentru cei care ar vrea sa asculte sau , sau , sau . Necantatele sunt piesele acelea pe care le canți rar, la ocazii speciale.”, a declarat Irina… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

