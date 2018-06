Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca primele indicii furnizate de PRO TV au dus intr-un final la Irina Rimes, artista cu milioane de fani pe YouTube. Incepand de astazi, Irina este noul antrenor Vocea Romaniei, iar noi ii dorim mult succes și cat mai multe scaune intoarse.

- PROGNOZA METEO IUNIE „Pentru prima luna a verii, anticipam valori medii lunare a temperaturilor mai ridicate decat in mod obisnuit. In sud-est, sud si vest si in rest valori normale. Observam o tendinta de cantitati de precipitatii sub norme, in special in Dobrogea, sudul Campiei Romane. Este posibil…

- Meteorologii anunta o saptamana capricioasa, in care vor fi ploi de vara in fiecare zi, cu intensificari ale vantului. Vremea se va mentine insa calda, cu temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.

- Juventus București va continua cursa de salvare de la retrogradare fara Eric Lincar (39 de ani). Tanarul antrenor, secundul lui Marius Baciu, a decis sa se desparta de echipa de prima liga dupa victoria din partida cu FC Voluntari. "A fost decizia mea de a renunța la colaborarea cu Juventus. Doresc…

- Potrivit unui comunicat al Bancii, BC „Moldindconbank” S.A. anunta despre expunerea spre vînzare din 17 aprilie 2018 a 3 173 751 de actiuni ordinare nominative de clasa I. Actiunile se expun spre vînzare ca pachet unic în numar de 3 173 751 de acțiuni, prin…

- Concertul de lansare a noului single al celor de la Vița de Vie, „ialapet”, a atras un public numeros la Reflektor Venue, unde fanii formației au avut parte de un spectacol in adevaratul sens al cuvantului, din care nu au lipsit piese binecunoscute din visteria VdV. O surpriza cat se poate de placuta…

- Mai mult de jumatate din contractele de munca inregistrate dupa intrarea in vigoare a noilor reglementari fiscale au valori mai mici sau egale cu salariul minim pe economie, arata datele cuprinse in Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, dat publicitatii marti.