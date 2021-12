Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat moment al acestui sfarșit de saptamana, in Timișoara, este concertul artistei Irina Rimes, care va urca pe scena de la Muzeul Satului Banațean, sambata, 18 decembrie, in cadrul Parcului Craciunului. In deschiderea evenimentului va avea loc un nou spectacol de lasere, iar atmosfera muzicala…

- Lugojenii pot petrece și in acest weekend in Parcului Craciunului de la Muzeul Satului, din Timișoara, unde, in aceasta seara, de la ora 20.00, va susține un concert Delia, in cadrul unui eveniment deschis de DJ Victor Stan și un impresionant spectacol de lasere. Intrarea este gratuita, accesul…

- Timișorenii care doresc sa petreaca timp in aer liber la finele acestei saptamani o pot face la Targul de Craciun organizat de Primaria Timișoara in zona centrala și la Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean. Ambele instituții au pregatit programe variate. Intrarea este libera, insa se face…

- Iubitorii genului Drum&Bass, dar și al altor stiluri de muzica electronica, vor fi zilele viitoare cei mai fericiți vizitatori ai Parcului Craciunului, organizat de administrația județeana, la Muzeul Satului Banațean. Vor fi patru seri de muzica in afara culturii mainstream. Marți, 7 decembrie, incepand…

- Un numar de șase fotoreporteri din Timișoara iși vor expune lucrarile la Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean. Acesta va avea loc in perioada 4-23 decembrie. Vor fi prezentate publicului 36 de imagini de excepție, intr-o expoziție in aer liber. “LifePressPhoto este despre deschiderea unor…

- Sambata, 4 decembrie, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara se va deschide primul Parc de Craciun din vestul țarii. Evenimentul a fost conceput sa acopere doua segmente orare, unul dupa-amiaza, iar cel de-al doilea seara, pana la ora 21:00. Dupa pranz, de la ora 14:00, familiile sunt așteptate la…

- Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, eveniment organizat sub umbrela Consiliului Județean Timiș, are nevoie de comercianți dornici sa asigure oferta de mancare sau de produse cu specific de iarna. Cei care opteaza pentru o casuța nu trebuie sa o amenajeze festiv, acest lucru…

