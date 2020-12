Stiri pe aceeasi tema

- Irina Pacurariu continua seria interviurilor de elita luni, 21 decembrie, de la ora 21:00, cu un star atipic, un #omdegusturi: Razvan Exarhu. Producator si prezentator radio si TV, jurnalist, bucatar si autorul cartii "Fericirea e un ac de siguranta", Razvan Exarhu a devenit celebru cu emisiunile "Rondul…

- Invitatul Irinei Pacurariu in emisiunea „Rețeaua de idoli”de luni, 23 noiembrie, de la ora 21:00 este Mihai Bobonete, unul dintre cei maicarismatici actori din Romania, a facut declarații neașteptate despre sacrificialfacut, pentru o cariera de succes. Pe langa cariera, Bobonete are o familie minunata…

- La cateva ore dupa interviul cu Irina Pacurariu, realizatoarea emisiunii „Rețeaua de Idoli”, actrita Maia Morgenstern a publicat pe Facebook un mesaj, o trecere in revista a carierei sale de peste 40 de ani, potrivit unui comunicat TVR. „Ce-am mai asteptat roluri”, spune Maia Morgenstern, invitata Irinei…

- Cu toții știm ca romanii au unele concepții mai interesante. Dintre aceștia, unii susțin cu tarie ca lumea este condusa de aceste legi nescrise, numite superstiții, și țin sa fie transmise din generație in generație. Neam superstițios. Ce inseamna daca te mananca in varful capului sau in ureche Superstiția…

- Luni, 19 octombrie, de la ora 21:00 (in reluare duminica, de la ora 18:00), la „Reteaua de idoli” e invitat Helmut Duckadam, sportivul considerat cel mai talentat portar din Romania, dupa ce in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a facut istorie si a aparat toate cele patru lovituri de la 11…

- Irina Loghin a fost prezenta in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a povestit cum s-a infectat, dar și care au fost condițiile din spitalul in care a fost internata. "A venit o prietena din Basarabia și a doua zi dupa ce a venit la mine s-a intilnit cu cineva in oraș și a venit inghețat. Și…

- Irina Pacurariu, gazda emisiunii ”Rețeaua de idoli” (TVR 2), a vizitat-o la Piatra Neamț pe indragita actrița Draga Olteanu Matei, care pe 24 octombrie va implini 87 de ani, noteaza click.ro. Cu franchețea-i obișnuita, a tras cateva concluzii despre viața și societatea in care traim, pe care le puteți…

- Timp de doua zile, 8-9 octombrie, in Bacau se desfasoara lucrarile Simpozionului National „Vasile Parvan, personalitate remarcanta a arheologiei romanesti”, manifestare de tradiție, desfașurata sub semnul marelui savant roman originar de pe meleagurile bacauane, organizat de Complexul Muzeal „Iulian…