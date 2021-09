A inceput cursa plina de provocari de la Asia Express-Drumul Imparaților! In deschiderea noului sezon, prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor, s-a asigurat ca toți concurenții au o primire cat se poate de frumoasa, așa ca a avut o apariție demna de covorul roșu și s-a costumat in prințesa otomana. Iata cum a aratat Irina Fodor in prima zi din competiție!