Irina Radulescu, fiica marelui actor Dem Radulescu, debuteaza in primul ei film romanesc. „Urma“ este un thriller care te ține pe jar și in care Irina a avut de jucat scene delicate. Despre una dintre aceste scene din film – cea de nuditate actrița a povestit mai multe in clipul video de mai sus! Astfel, Irina Radulescu este Ana, personajul feminin central din thrillerul „Urma“, primul lungmetraj al actorului și regizorului Dorian Boguța. „Scena cu nuditatea (n.r. din filmul „Urma“) a fost conceputa intr-un mod poetic. Nu e ceva explicit, e intr-un abur, in baie. Mi-am pus probleme de natura practica.…