- Jucatoarea romana de tenis Andreea Prisacariu (22 an, 360 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Roma (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 60.000 de dolari. Venita din calificari, romanca s-a impus, scor 6-4, 7-6 (4), in fata italiencei…

- Ieri Simona Halep s-a calificat fara prea mari probleme in sferturile de finala la Wimbledon 2022. To aseara s-a aflat și cu cine joaca Simona Halep in sferturi la Wimbledon. Imediat dupa aflarea veștii a aparut și reacția romancei despre adversara. Halep, a 16-a favorita, s-a calificat pentru a cincea…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (locul 127 mondial) s-a calificat, marti, in turul doi la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Buzarnescu a invins-o, in runda inaugurala, pe nemțoaica Nastasja Schunk (locul 154 mondial), scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute. In turul…

- Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 4) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, din Germania. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimi pe slovena Tamara Zidansek (locul 58 WTA), scor 6-0, 6-3. In sferturile competiției,…

- Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie 4) s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de la Bad Homburg Open (Germania), dupa ce a trecut de Katerina Siniakova, din Cehia, scor 4-6, 6-3, 6-4. Jucatoarea romana de tenis a fost condusa in primut set cu 3-1, apoi a egalat la 3, dar a pierdut setul,…

- Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) o va intalni in optimile de finala de la Roland Garros pe Jessia Pegula (28 de ani, 11 WTA). Sportiva din Statele Unite ale Americii este cea mai bogata jucatoare de tenis. Intalnirea dintre Irina Begu și Jessica Pegula va avea loc luni, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata…

- Irina Begu ( 31 de ani, 63 WTA) și Leolia Jeanjean (26 de ani, 227 WTA) joaca astazi, de la ora 12:00, pentru calificarea in optimile de finala de la Roland Garros. Meciul dintre Begu și Jeanjean va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport. ...

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 62 WTA) a acces pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Madrid (Spania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 6.575.560 de euro. In ultima runda a calificarilor, romanca a trecut de o maniera categorica,…