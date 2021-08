Stiri pe aceeasi tema

- Inca o data, a fost o bucurie sa o vedem pe Irina Begu jucand la Cleveland! In fața unei adversare și mai dificile decat Sasnovich in sferturi, Irina a aratat aceeași liniște launtrica, luciditate, mana rece in situațiile grele. Serviciul a fost cheia victoriei impotriva capului de serie 6, Magda Linette.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, 31 de ani, s-a calificat in finala turneului WTA de la Cleveland (Ohio, SUA), dotat cu premii totale de 235.238 $, dupa ce a invins-o vineri, 27 august, pe poloneza Magda Linette, scor 7-6 (5), 6-2, informeaza Agerpres . Begu (31 ani, 74 WTA) a obtinut victoria…

- Jucatoarea romana de tesni Irina Begu (locul 74 WTA) s-a calificat, vineri, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland. Begu a trecut in penultimul act de poloneza Magda Linette (locul 51 WTA si cap de serie 6), scor 7-6 (5), 6-2. Meciula durat o ora si 45 de minute. Premiul pentru calificarea…

- Inca un pic și munca va fi rasplatita! Irina Begu (74 WTA) s-a calificat, vineri seara, in finala turneului de categorie „WTA 250″ de la Cleveland (SUA). Sportiva noastra a trecut in semifinale de Magda Linette (Polonia, 51 WTA și favorita 6), scor 7-6(5), 6-2. Meciul a durat o ora și 50 de minute.…

- Irina Begu (74 WTA) s-a calificat vineri în finala turneului de categorie "WTA 250" de la Cleveland (SUA).Sportiva noastra a trecut în semifinale de Magda Linette (Polonia, 51 WTA și favorita 6), scor 7-6(5), 6-2. Meciul a durat o ora și 50 de minute.Pentru titlul de la…

- Irina Begu și-a facut un super cadou chiar de ziua ei! Sportiva noastra s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 253.258 de dolari, dupa ce a invins-o pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu 6-2, 6-4. Begu (31 ani, 74 WTA) a obtinut victoria…

- Irina Begu (30 de ani, 75 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in sferturile de finala ale turneului de la Cleveland, ultimul pe care-l joaca inainte de US Open. In faza optimilor de finala, jucatoarea din Romania a invins-o in doua seturi echilibrate pe slovena Polona Hercog (30 de ani, 85 WTA),…

- Ana Bogdan (28 de ani, locul 105 WTA) s-a calificat in finala calificarilor turneului de la Chicago, dupa 6-2, 5-7, 6-3 cu Emma Navarro (20 de ani, 327 WTA). Sportiva din Romania a avut nevoie de doua ore și un minut pentru a trece de Emma, jucatoare din SUA. Un prim set convingator al romancei a fost…