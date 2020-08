Iresponsabilitatea găștii lui Dragnea era evidentă: Ei sunt cei care acum țipă și sunt disperați Florin Cițu susține ca in ultimii doi ani de Guvernare, PSD-ul a dublat deficitul bugetar, exact in perioada in care creșterea economica avea un potențial ridicat. „#RomaniaFaraPSD - mai este putin. In perioada 2017-2019 PSD a DUBLAT deficitul bugetar. Un gest criminal pentru ca atunci eram in perioada de creștere economica peste potențial. Romania era SINGURA țara din UE unde creștea defcitul de la un al altul, avea cel mai mare deficit bugetar și cea mai mare inflație. Așa au distrus socialiștii, alaturi de lacheii lor din Parlament, Romania. In tot acest timp aproape jumatate din țarile membre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

