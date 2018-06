Iranul va construi sisteme nucleare de propulsie

Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a anuntat marti ca a declansat un plan care sa conduca la o crestere a capacitatii sale de a imbogati uraniu, amplificand astfel presiunile asupra europenilor, care incearca sa salveze acordul international in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP.Potrivit vicepresedintelui Ali…

- Tero Varjoranta, inspectorul-sef al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) si-a dat demisia, a anuntat vineri institutia, fara sa ofere o explicatie, informeaza site-ul postului CBC.

- Iranul continua sa-si puna in aplicare angajamentele nucleare din cadrul acordului incheiat cu marile puteri, a afirmat miercuri directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Yukiya Amano, in raspuns la decizia anuntata in ajun de presedintele american, Donald Trump, de a retrage…

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Iranul ar face o "greseala grava" daca ar ramane in acordul nuclear international din 2015 in cazul in care SUA se retrag din acest acord, a declarat marti un inalt responsabil de orientare "dura" de la Teheran, relateaza Reuters. "Daca SUA parasesc acordul, trebuie sa stie ca asta va insemna sfarsitul…

- Șeful institutiei nucleare iraniene, Ali Akbar Salehi, a avertizat sambata ca Republica Islamica va "surprinde" SUA cu disponibilitatea de reacție daca Washingtonul va decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul.

- Arabia Saudita va incerca sa se doteze cu arme nucleare in cazul in care Iranul, unul dintre principalii adversari regionali, va dezvolta armament atomic, afirma printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, intr-un interviu acordat CBS, citat de mediafax.