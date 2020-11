Stiri pe aceeasi tema

- Un eminent om de stiinta iranian in domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fost asasinat vineri in apropiere de Teheran, au relatat media de stat iraniene, iar ulterior si Ministerul Apararii iranian a confirmat informatia, potrivit Reuters, EFE si AFP. Fakhrizadeh a decedat la spital, dupa un atac…

