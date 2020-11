Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a promis și el ca se va razbuna pentru asasinarea lui Mohsen Fakhrizadeh, despre care se crede de catre Israel și Occident ca ar fi fost directorul programului nuclear secret iranian. Khamenei, care neaga ca țara sa ar avea ambiții nucleare, a promis…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a promis sambata razbunare pentru asasinarea principalului om de stiinta din domeniul nuclear, despre care Israelul si Occidentul credeau ca este arhitectului programului secret nuclear iranian, relateaza Reuters.

- Iranul va raspunde "la momentul potrivit" pentru uciderea omului de stiinta Mohsen Fakhrizadeh, a declarat presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat de sambata, acuzand Israelul ca incearca sa creeze "haos" prin acest asasinat, relateaza Reuters si AFP. Intr-un comunicat…

- Hassan Rouhani, președintele Iranului a acuzat deschis Israelul ca l-a asasinat Mohsen Fakhrizadeh, suspectat ca ar fi directorul programului nuclear iranian, anunța televiziunea de stat din aceasta țara, conform Reuters, citat de Agerpres.

- Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian, a fost asasinat la Teheran, a confirmat Ministerului iranian al Apararii, citat de BBC News si preluat de Digi24 . Ministrul de Externe al Iranului a condamnat asasinarea omului de știința,...

- Presedintele Iranului a acuzat sambata Israelul ca a asasinat un proeminent om de stiinta iranian suspectat de multa vreme ca ar fi creierul unui program nuclear secret, informeaza televiziunea de stat, citata de Reuters si AFP. Conducatorii militari si religiosi au amenintat vineri cu razbunarea…

- Iranul a anuntat ca exista ''indicii serioase privind responsabilitatea Israelului'' in asasinarea unui important om de stiinta iranian in domeniul nuclear si isi rezerva dreptul de a se apara, se arata intr-o scrisoare trimisa vineri secretarului general al ONU Antonio Guterres si Consiliul…

- Iranul a acuzat Israelul ca a jucat un "rol" in asasinarea vineri a unui savant iranian de rang inalt care lucra in domeniul nuclear si a avertizat ca o "razbunare teribila" le asteapta pe persoanele implicate in ceea ce Teheranul a calificat drept un "act terorist", relateaza AFP. "Teroristi au asasinat…