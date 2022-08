Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a negat „categoric” luni orice legatura cu atacatorul care l-a injunghiat pe Salman Rushdie, autorul romanului „Versete satanice”, la o conferinta organizata vineri in nordul Statelor Unite, informeaza France Presse si Reuters.

- Injunghiat in gat și in abdomen vineri, la o conferința in statul New York, scriitorul Salman Rushdie, autorul celebrei carți „Versetele satanice” nu mai este conectat la aparate și a inceput sa vorbeasca din nou, potrivit presei de peste ocean. Nervi secționați, un ochi in pericol Sambata, scriitorul…

- Salman Rushdie și-ar putea pierde un ochi, e conectat la un ventilator și nu poate vorbi. Scriitorul a fost atacat cu o arma alba, la o conferința literara la New York. Atacatorul e un imigrant de origine libaneza, simpatizant al revoluției islamice din Iran.

- Agentul lui Salman Rushdie, celebrul scriitor britanic, atacat ieri pe o scena, in SUA , a anunțat detalii despre starea de sanatate a acestuia, scrie digi24.r o. „Este conectat la un ventilator și nu poate vorbi. Veștile nu sunt bune. Salman iși va pierde probabil un ochi. Are nervi ai brațului secționați.…

- Scriitorul britanic Salman Rushdie, in varsta de 75 de ani, autor ale carui scrieri i-au adus amenintari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost injunghiat vineri, cand se pregatea sa tina o prelegere la un eveniment in New York.

- Șase persoane au fost ucise și cel puțin 36 ranite intr-o suburbie a orașului Chicago, de un barbat care a inceput sa traga cu arma de pe o cladire. Atacul a avut loc la o parada de 4 Iulie, ziua Statelor Unite. Atacatorul s-a urcat pe o cladire, de unde a inceput sa traga asupra […] The post Atac armat…