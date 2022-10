Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat ferm, joi seara, planul Rusiei de anexare a unor regiuni ucrainene, avertizand ca actiunea risca sa genereze o "escaladare periculoasa" a conflictului militar cu Ucraina.

Ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, a declarat la o ședința a Consiliului de Securitate ca izolarea și sancțiunile vor "duce intr-o fundatura", dupa ce SUA a cerut organismului sa condamne referendumurile organizate de Rusia in regiunile ocupate din Ucraina.

Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters.

Deputatul USR Iulian Bulai s-a enervat dupa declarațiile fostului ministru de Externe Andrei Marga, care a spus ca Ucraina trebuie sa cedeze mai multe teritorii catre Rusia, Romania și Polonia.

Vladimir Sungorkin, redactorul-sef al ziarului pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda, a murit subit, la varsta de 68 de ani, potrivit anuntului oficial al cotidianului. Cauza decesului nu a fost comunicata oficial.

Echipa nationala de fotbal a Rusiei incearca sa programeze un meci amical cu nationala Iranului, pentru ziua de 15 noiembrie, a scris joi cotidianul francez L'Equipe

Orasul Nikolaev (Mikolaiv) din sudul Ucrainei va impune o interdictie de circulatie neobisnuit de lunga de vineri noapte pana luni dimineata, in contextul in care autoritatile incearca sa-i identifice pe localnicii care colaboreaza cu Rusia, a anuntat guvernatorul regiunii, citat de Reuters.

Alianța Nord-Atlantica ar fi inceput un razboi cu Rusia sub pretextul Crimeei daca nu ar fi fost oprita in Ucraina, a declarat marți liderul spiritual al Iranului, Ali Khamenei, in timpul discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin, care au avut loc la Teheran.